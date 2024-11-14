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Сегодня, 14:06

Российский священник намерен установить мировой рекорд в поддержку Петра Яна

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Чемпион мира по гиревому спорту среди любителей, руководитель миссионерского и спортивного отделов Алапаевской епархии иеромонах Серафим (Шанин) планирует поставить рекорд мира в поддержку Петра Яна.

16 ноября священник приедет в зал бойца ММА в Екатеринбурге и 7777 раз выполнит рывок гири весом 12 кг. На постановку рекорда потребуется около 12,5 часа.

У иеромонаха уже есть несколько рекордов России и мира. В 2022 году он выполнил рывок гири 10 кг 5555 раз.

23 ноября Ян, представляющий клуб «Архангел Михаил», проведет поединок против Дейвесона Фигередо в турнире UFC Fight Night в Макао.

Петр Ян

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