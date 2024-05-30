Российского тяжелоатлета Албегова лишили бронзы Олимпийских игр 2012 года из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российского тяжелоатлета Руслана Албегова бронзовой награды Олимпиады-2012 из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Россиянин занял третье место на Играх 2012 года в весовой категории свыше 105 кг. Теперь его медаль перейдет южнокорейцу Чон Сан Гуну.

В августе 2019 года Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила Албегова из-за нарушений антидопинговых правил. В октябре 2020-го россиянин был дисквалифицирован на два года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Позже его отстранение было продлено.

Албегов также является двукратным победителем чемпионатов мира (2013, 2014) и чемпионатов Европы (2012, 2013). Он объявил о завершении карьеры в начале 2022 года.