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Допинг

Сегодня, 14:33

РУСАДА дисквалифицировало за допинг чемпиона России 2022 года по тяжелой атлетике Балаева

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РУСАДА дисквалифицировало чемпиона России-2022 по тяжелой атлетике Хас-Магомеда Балаева на два года за применение допинга, сообщает пресс-служба организации.

В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество метаболит метандиенона.

Кроме того, дисквалификацию получили Анастасия Вебер (пять лет) и Дарья Коптенко (четыре года), представляющие пауэрлифтинг. На два года была отстранена от соревнований штангистка Софья Быкадорова.

24-летний Балаев является серебряным призером первенств России 2020 и 2021 годов.

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