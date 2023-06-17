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Сегодня, 16:51

Самадов отметил, что Ловчев не сумел показать на чемпионате России высокий результат из-за болезни

Алина Савинова
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Старший тренер мужской национальной команды Ибрагим Самадов объяснил, почему штангист Алексей Ловчев не сумел показать высокий результат на чемпионате России по тяжелой атлетике.

«У Алексея во время подготовки к чемпионату России появились болячки, такие же проблемы были у него и год назад. Тому виной простуда. Поэтому в Новом Уренгое он поднял столько, сколько необходимо для победы на чемпионате страны. Именно этим можно объяснить тот факт, что сейчас он показал результат, сильно уступающий февральскому», — приводит ТАСС слова Самадова.

16 июня 34-летний Ловчев стал победителем чемпионата России, набрав по сумме упражнений 410 кг (190 кг в рывке + 220 кг в толчке). В феврале на Кубке России в Грозном спортсмен одержал победу с результатом 430 кг.

Ловчев является чемпионом Европы 2014 года, пятикратным чемпионом России, а также бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18047719
Алексей Ловчев
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