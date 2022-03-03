Шесть российских тяжелоатлетов могут быть наказаны за нарушение антидопинговых правил

Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Александр Иванов, Дмитрий Клоков, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Ольга Зубова и Апти Аухадов временно отстранены от соревнований. Им предъявлены обвинения в использовании или попытке использования запрещенных веществ.

Также ITA продлила дисквалификацию штангиста Феликса Халибекова до 7 октября 2022 года. Он был отстранен от соревнований на два года в октябре 2020 года.

Напомним, ранее Царукаева, Иванов, Заболотная были лишены наград Олимпиады-2012 из-за положительных результатов допинг-проб, а Зубова дважды была дисквалифицирована за употребление допинга.