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Сегодня, 11:11

Штангист Ловчев пропустит Игры стран СНГ из-за травмы колена

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Европы 2014 года по тяжелой атлетике в супертяжелой весовой категории Алексей Ловчев не выступит на Играх стран СНГ в Белоруссии, сообщил старший тренер мужской сборной России Ибрагим Самадов.

«Алексей неделю назад, находясь на сборе, получил травму колена, — цитирует Самадова ТАСС. — Я принял решение отпустить его со сбора, он должен пройти обследование, чтобы определить степень серьезности травмы. Надеюсь, что ничего серьезного не произошло и спортсмен сумеет быстро вернуться в строй».

В 2023 году 34-летний Ловчев занял первые места на февральском Кубке России в Грозном и на июньском чемпионате страны в Новом Уренгое. По итогам чемпионата России он был включен в состав команды на Игры стран СНГ.

Вместо Ловчева в супертяжелой весовой категории от России на Играх стран СНГ выступит участник Олимпиады в Токио Тимур Наниев.

Источник: ТАСС
Алексей Ловчев
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