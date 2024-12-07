Штангиста Саяхова лишили титула вице-чемпиона Европы за употребление допинга

Российский штангист Альберт Саяхов лишился титула вице-чемпиона Европы 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

33-летний Саяхов дисквалифицирован на четыре года, его отстранение закончится 20 июня 2026 года. Спортсмен, который ранее завершил карьеру, подвергся санкциям на основе данных московской антидопинговой лаборатории. По информации Международного агентства допинг-тестирования, Саяхов нарушил антидопинговые правила 23 июня 2012 года.

Результаты, которые штангист показал с 23 июня 2012 по 21 июня 2022 года, аннулированы. На чемпионате Европы — 2013 в Албании Саяхов выступал в весовой категории до 85 кг и сначала занял четвертое место. После аннулирования результатов из-за допинга представителя России Апти Аухадова и грузина Раули Цирекидзе, занявшего третье место, Саяхов переместился на вторую строчку итогового протокола.

Саяхов завоевал золото юниорских чемпионатов мира и Европы в 2011 году в весовой категории до 77 кг.