Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Допинг

Сегодня, 11:06

Штангиста Саяхова лишили титула вице-чемпиона Европы за употребление допинга

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский штангист Альберт Саяхов лишился титула вице-чемпиона Европы 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

33-летний Саяхов дисквалифицирован на четыре года, его отстранение закончится 20 июня 2026 года. Спортсмен, который ранее завершил карьеру, подвергся санкциям на основе данных московской антидопинговой лаборатории. По информации Международного агентства допинг-тестирования, Саяхов нарушил антидопинговые правила 23 июня 2012 года.

Результаты, которые штангист показал с 23 июня 2012 по 21 июня 2022 года, аннулированы. На чемпионате Европы — 2013 в Албании Саяхов выступал в весовой категории до 85 кг и сначала занял четвертое место. После аннулирования результатов из-за допинга представителя России Апти Аухадова и грузина Раули Цирекидзе, занявшего третье место, Саяхов переместился на вторую строчку итогового протокола.

Саяхов завоевал золото юниорских чемпионатов мира и Европы в 2011 году в весовой категории до 77 кг.

Источник: ТАСС
1
Читайте также
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Захарова призвала западные страны озаботиться спасением Украины
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя