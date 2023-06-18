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Сегодня, 11:31

Состав сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ будет определен в июле

Мария Гусева
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Старший тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов рассказал, когда тренерский штаб национальной команды определится с составом на II Игры стран СНГ.

«Чемпионат России по тяжелой атлетике, который завершился в пятницу в Новом Уренгое, являлся отборочным стартом на II Игры стран СНГ, — цитирует ТАСС Самадова. — В конце июля будет определен окончательный состав на этот турнир, который является для нас главным стартом года. У нас после чемпионата России нет большого времени на отдых. 17 июля в Рузе начнется очередной тренировочный сбор команды, на котором продолжим готовиться к Играм стран СНГ. Я попросил ребят по возможности не расслабляться и поддерживать свою форму, потому что после месяца отдыха дома нельзя за две-три недели нормально подготовиться к соревнованиям. Сделаем все возможное, чтобы спортсмены подошли к турниру в оптимальной форме».

Игры стран СНГ будут проходить в Белорусси. Соревнования по тяжелой атлетике пройдут с 4 по 10 августа в Гродно.

Источник: ТАСС
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