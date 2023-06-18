Стал известен состав женской сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов рассказал, какие спортсменки представят страну на Играх стран СНГ.

С 13 по 16 июня в Новом Уренгое прошел чемпионат России по тяжелой атлетике, который являлся отборочным на Игры стран СНГ.

«На Игры в Белоруссию я планирую отправить тех, кто занял первые места на чемпионате России, — цитирует ТАСС Аниканова. — Я заранее сказал всем в Новом Уренгое, что поедут в Белоруссию те, кто выиграет золотые медали. Не думаю, что до отъезда будут какие-то изменения. На сбор в Кисловодске, который начнется 9 июля, приедут именно эти десять человек».

Победительницами чемпионата России стали Регина Шайдуллина (весовая категория до 45 кг), Елизавета Жаткина (до 49 кг), Кристина Новицкая (до 55 кг), Ольга Те (до 59 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Мадина Келехсаева (до 76 кг), Яна Сотиева (до 81 кг), Татьяна Каширина (до 87 кг) и Виктория Орлова (свыше 87 кг).

Игры стран СНГ будут проходить в Белоруссии. Соревнования по тяжелой атлетике пройдут с 4 по 10 августа в Гродно.