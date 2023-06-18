Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 12:15

Тренер сборной России объяснил ухудшение результатов штангистки Кашириной отсутствием мотивации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов прокомментировал ухудшение результатов штангистки Татьяны Кашириной.

«Татьяна сейчас тренируется, как любитель, в свободное от работы время. А так она учится, работает, у нее другие приоритеты. На сборы с командой Каширина не ездит, приходит в зал и тренируется для себя. Если бы перед ней стояла бы какая-то цель, то, наверно, она подготовилась бы получше, а сейчас просто мотивации нет никакой у спортсменки», — цитирует Аниканова ТАСС.

Каширина стала победителем чемпионата России, проходившего в Новом Уренгое в весовой категории до 87 кг, набрав по сумме двоеборья 265 кг. Ранее 32-летняя спортсменка завоевала золото на Кубке России в Грозном с результатом 275 кг.

Источник: https://tass.ru/sport/18052405
Татьяна Каширина
1
0
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Россию не пустили на Игры для спортсменов с ментальными особенностями. Опять вмешалась политика
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Дрон «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ во время первого боевого применения
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Состав сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ будет определен в июле

Стал известен состав женской сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ