Тренер сборной России заявил о готовности тяжелоатлетов вернуться на международную арену

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Рим Сиразетдинов прокомментировал новость, что российские тяжелоатлеты скоро вернутся на международную арену.

«Это хорошая новость для нас, — цитирует Сиразетдинова ТАСС. — Мы не прекращали тренироваться, держали себя в форме. Летом выступили на Играх БРИКС, посоревновались с соперниками в очном формате, это было очень полезно для нас. Мотивация немного упала без турниров, но мы не опускаем руки. Мы готовы вернуться и показывать достойные результаты».

4 декабря Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) сообщила, что глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд на конгрессе заявил о скором возвращении российских спортсменой на международную арену. Также будет разработана дорожная карта по допуску атлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года.