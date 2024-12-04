Тренер сборной России заявил о готовности тяжелоатлетов вернуться на международную арену

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Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Рим Сиразетдинов прокомментировал новость, что российские тяжелоатлеты скоро вернутся на международную арену.
«Это хорошая новость для нас, — цитирует Сиразетдинова ТАСС. — Мы не прекращали тренироваться, держали себя в форме. Летом выступили на Играх БРИКС, посоревновались с соперниками в очном формате, это было очень полезно для нас. Мотивация немного упала без турниров, но мы не опускаем руки. Мы готовы вернуться и показывать достойные результаты».
4 декабря Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) сообщила, что глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд на конгрессе заявил о скором возвращении российских спортсменой на международную арену. Также будет разработана дорожная карта по допуску атлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года.