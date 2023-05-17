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17 мая, 09:19

Тяжелоатлетов из России при нарушении правил допуска могут отстранить от соревнований в любой момент

Алина Савинова
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Спортсмены, тренеры и персонал из России и Белоруссии в случае нарушения положения о нейтральном статусе могут быть отстранены организаторами соревнований по тяжелой атлетике в любой момент.

«IWF может принять немедленные меры для продолжения соревнований и потребовать от соответствующего спортсмена или вспомогательного персонала немедленно удалить или прикрыть любой элемент, а также немедленно прекратить любое поведение, которое, по мнению [организаторов], может не соответствовать [правилам]. В случае отказа спортсмен или член персонала службы поддержки спортсмена может быть немедленно удален с места проведения соревнований и исключен из числа участников», — приводит ТАСС слова регламента участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой IWF.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Тяжелоатлетам, претендующим на получение нейтрального статуса, необходимо заполнить индивидуальные декларации, в которых они должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО. Спортсмены, которые получат нейтральный статус от IWF, должны выступать на соревнованиях только в однотонной серой форме.

Источник: https://tass.ru/sport/17765245
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