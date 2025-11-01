Украинская штангистка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале юниорского чемпионата Европы

Украинская штангистка Алина Дадерко отказалась фотографироваться на пьедестале юниорского чемпионата Европы с россиянкой Полиной Павлович, сообщает ТАСС.

На турнире в Албании в весовой категории до 63 кг 15-летняя российская спортсменка завоевала бронзовую медаль, украинка стала второй, а победила албанка Экиледа Царья.

После исполнения гимна Дадерко спрыгнула с пьедестала и отправилась в раздевалку.

Российские спортсмены на юниорском чемпионате Европы выступают в нейтральном статусе.