В Федерации тяжелой атлетики России назвали коррумпированной мировую антидопинговую систему

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов высказался о мировой антидопинговой системе.

«У меня вопрос: мировая антидопинговая система, которая нам навязывается, она эффективна или нет? Практика доказывает, что она абсолютно неэффективна. Как максимум — коррумпирована, как минимум — неэффективна. Идет политически ангажированная работа против России, в том числе и в спорте. Нас заставляют подчиниться правилам, которые неэффективны», — сказал Агапитов.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация выплатила ВАДА взнос в размере 273 миллионов рублей по решению CAS о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.