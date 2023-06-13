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Сегодня, 16:00

В Госдуме сообщили, что депутаты окажут поддержку семье погибшего пауэрлифтера Бархатова

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о гибели в зоне СВО пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Максима Бархатова.

«Пока у нас нет точных списков, кто из спортсменов ушел на СВО. У нас практика такая, что каждый депутат помогает в своем регионе. Не важно спортсмен ли это или обычный человек, который погиб. Мы оказываем поддержку в любом случае. Депутаты это отслеживают и получают информацию в своих регионах», — сказала Журова «СЭ».

41-летний Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, он также является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России.

Светлана Журова
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