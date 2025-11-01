В МИД РФ отреагировали на отказ украинской штангистки от фото с россиянкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «СЭ» высказалась об отказе украинской штангистки Алины Дадерко фотографироваться на пьедестале юниорского чемпионата Европы с россиянкой Полиной Павлович.

«Это часть курса на выживание в нынешней Украине: кто не проявил публично свою лояльность неонацисткому режиму, того могут ждать карательные меры по возвращению», — сказала Захарова «СЭ».

На турнире в Албании в весовой категории до 63 кг 15-летняя российская спортсменка завоевала бронзовую медаль, украинка стала второй, а победила албанка Экиледа Царья.

После исполнения гимна Дадерко спрыгнула с пьедестала и отправилась в раздевалку.

Российские спортсмены на юниорском чемпионате Европы выступают в нейтральном статусе.