Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 08:55

Василенко заявил, что общественность побудила его принять участие в выборах президента ФТАР

Telegram Дзен

Занимавший пост генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко принял решение пойти на выборы президента ФТАР из-за переживаний в среде людей, связанной с этим видом спорта. В воскресенье, 10 ноября, Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Максима Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.

«Выдвигаться на пост президента меня подтолкнула общественность, поскольку есть определенные волнения в этой среде, недовольства и переживания. После моей трехлетней работы на посту генерального секретаря люди меня толкали на этот пост, поэтому я принял такое нелегкое для себя решение. Мне не нужно входить в курс дела, я давно вовлечен в процесс, посетил большое множество турниров, которые проходили в России, тесно общался с муниципальными и региональными властями и пытался решать определенные локальные задачи. Это мне удавалось, о чем рассказал сегодня в докладе Максим Октябринович Агапитов.

В центре внимания моей работы в ближайшие четыре года будут спортсмены и тренеры, это — фундамент и основа российского спорта. Сегодня тренеру приходится очень многое делать. Помимо того чтобы тренировать, он должен заполнять журналы, иногда быть чуть ли не аниматором, чтобы увлечь детей и привести их к определенному результату. Тренер, по-моему, самая непопулярная сегодня профессия. И мы будем оказывать всяческую поддержку непосредственно тренерскому штабу и спортсменам», — цитирует Василенко ТАСС.

Василенко 42 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря ФТАР и был членом исполнительного комитета организации. Василенко — кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и конькобежному спорту. В 2004 году он стал серебряным призером чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на 5 000 м. Также в этом виде спорта он пять раз становился чемпионом России.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца с Трампом
ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску
Сегодня
Вчера
Неделя