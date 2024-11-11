Василенко заявил, что общественность побудила его принять участие в выборах президента ФТАР

Занимавший пост генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко принял решение пойти на выборы президента ФТАР из-за переживаний в среде людей, связанной с этим видом спорта. В воскресенье, 10 ноября, Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Максима Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.

«Выдвигаться на пост президента меня подтолкнула общественность, поскольку есть определенные волнения в этой среде, недовольства и переживания. После моей трехлетней работы на посту генерального секретаря люди меня толкали на этот пост, поэтому я принял такое нелегкое для себя решение. Мне не нужно входить в курс дела, я давно вовлечен в процесс, посетил большое множество турниров, которые проходили в России, тесно общался с муниципальными и региональными властями и пытался решать определенные локальные задачи. Это мне удавалось, о чем рассказал сегодня в докладе Максим Октябринович Агапитов.

В центре внимания моей работы в ближайшие четыре года будут спортсмены и тренеры, это — фундамент и основа российского спорта. Сегодня тренеру приходится очень многое делать. Помимо того чтобы тренировать, он должен заполнять журналы, иногда быть чуть ли не аниматором, чтобы увлечь детей и привести их к определенному результату. Тренер, по-моему, самая непопулярная сегодня профессия. И мы будем оказывать всяческую поддержку непосредственно тренерскому штабу и спортсменам», — цитирует Василенко ТАСС.

Василенко 42 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря ФТАР и был членом исполнительного комитета организации. Василенко — кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и конькобежному спорту. В 2004 году он стал серебряным призером чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на 5 000 м. Также в этом виде спорта он пять раз становился чемпионом России.