Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы оценил перспективы проведения соревнований в онлайн-режиме

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы Алексей Безбородов прокомментировал предложение главы Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова, чтобы спортсмены соревновались в онлайн-режиме.

«Это скорее попытка заставить международную федерацию признать, что недопуск россиян на турниры не связан с безопасностью. Заставить озвучить истинные причины. Вот и все. Вряд ли мы действительно рассчитываем взять и провести такой старт. Хотя смешанный формат и возможен. Конечно, всякое бывает. В IWF вообще уже давно поговаривают про необходимость изменений. Может быть, под этим предлогом и попробуют ввести онлайн», — заявил Безбородов в интервью RT.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.