Юную пауэрлифтершу отстранили на 4,5 года из-за употребления стероидов

17-летняя спортсменка, выступавшая на региональных и всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу, дисквалифицирована на 4,5 года за употребление запрещенных стероидов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

В ее допинг-пробе обнаружили оксандролон и дегидрохлорметилтестостерон, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Срок дисквалификации истечет в 2029 году.

На данный момент 72 российских пауэрлифтера отбывают наказание за нарушения антидопинговых правил, включая одного паралимпийца.