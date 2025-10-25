Юную пауэрлифтершу отстранили на 4,5 года из-за употребления стероидов

Допинг
25 октября, 10:40
17-летняя спортсменка, выступавшая на региональных и всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу, дисквалифицирована на 4,5 года за употребление запрещенных стероидов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
В ее допинг-пробе обнаружили оксандролон и дегидрохлорметилтестостерон, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Срок дисквалификации истечет в 2029 году.
На данный момент 72 российских пауэрлифтера отбывают наказание за нарушения антидопинговых правил, включая одного паралимпийца.