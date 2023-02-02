Болгарский штангист случайно принял наркотики и получил условный срок. Чемпиона мира поймали пьяным за рулем и без прав

Курьезный случай с болгарским спортсменом.

Карлос Насар — перспективный тяжелоатлет, чемпион мира и олимпийская надежда Болгарии. Однако 18-летний спортсмен чуть не перечеркнул все свое будущее одним глупым поступком. Летом 2021 года его поймали за рулем машины в состоянии наркотического опьянения. Прав у Карлоса при себе не было, к тому же он отказался сдавать анализ крови. В итоге Насар предстал перед судом и получил условный срок. Но его олимпийское будущее по-прежнему находится под угрозой.

Погоня

В июле 2021 года спортсмен был за рулем машины рядом с черноморским курортом Поморие. После призывов местных властей остановиться, болгарин не просто не сделал этого — он ускорился. Полиции ничего не оставалось, как гнаться за Карлосом.

В конечном итоге после 20 км погони властям удалось перехватить автомобиль тяжелоатлета. В транспортном средстве обнаружили запрещенные вещества. К тому же у спортсмена не было при себе водительского удостоверения. Однако Навас отказался сдавать анализы и всячески отрицал употребление наркотиков.

Позднее, даже когда информация просочилась в СМИ, спортсмен продолжал настаивать на своем: «Мой образ жизни — образ жизни спортсмена, профессионала. Я никогда не был в Поморие. 22-го я возвращался домой из Свети Власа. Я был там в квартире. У меня есть документ подтверждающий, что срок аренды истек 22 июля, и я покинул квартиру. Я на такое не способен, и мне ужасно неудобно даже комментировать эту тему. Мне стыдно подумать, что я поступил бы так», — заявил спортсмен NOVA.

Карлос Насар. Фото Соцсети Фото Соцсети

Суд

Согласно кодексу ВАДА, за употребление наркотических средств Карлосу грозили всего три месяца дисквалификации (или месяц, в случае согласия на реабилитацию). Но так как на месте атлет отказался сдавать анализы, следов запрещенных веществ в его организме не было обнаружено. Но важно в этой истории совершенно другое.

По законам Болгарии, Насару за пьяное вождение грозило до трех лет тюремного заключения. Из-за этого тяжелоатлет принял решение сознаться перед властями в употреблении наркотических веществ и признать свою вину — с расчетом на то, что получит более мягкое наказание в виде крупного денежного штрафа.

Накануне суда Ариф Маджед, который был избран президентом Болгарской федерации тяжелой атлетики, назвал поступал Карлоса детским: «Мы все знаем, что подростки могут совершать безумные поступки, но это не нормально.

Это очень по-детски, очень непрофессионально, и это показывает отсутствие контроля над спортсменами прямо сейчас. У каждого человека в голове происходит что-то свое, но когда ты профессиональный спортсмен, ты должен добиваться большего", — приводит insidethegames слова Маджеда.

Карлос Насар. Фото Соцсети

Решение

В итоге Насар был приговорен к семимесячному условному сроку за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения. Спортсмену также дали испытательный срок в три года и потребовали от него заплатить штраф в размере 250 долларов.

Столь лояльное решение суда вызвано тем, что в карьере тяжелоатлета раньше не было положительных допинг-проб на наркотики. Также учтено и то, что он является надеждой болгарского спорта и не имеет криминального прошлого.

«Я подал плохой пример и сожалею. Я Благодарен, что это не превратилось в кошмар, и никто не пострадал на дороге. Я не хочу больше комментировать это событие. Это не повторится. Я принял наркотики случайно. Тем не менее, мне 18 лет, я чемпион и устанавливаю мировые рекорды, с подозрением отношусь ко всему, что принимаю. Я не собираюсь больше совершать преступления», — высказался Насар в суде.

Таким образом, Карлос сохраняет надежды на Олимпийские игры — если не нарушит свой испытательный срок.