Дмитрий Василенко сменил на посту президента ФТАР Максима Агапитова.

В Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) впервые за восемь лет произошла смена руководства — Максима Агапитова на посту президента по итогам выборов сменил Дмитрий Василенко, который ранее занимал должность генерального секретаря организации. Причем в отличие от экс-чемпиона мира по тяжелой атлетике Агапитова новый глава национальной федерации в свое время добился больших успехов в другом виде спорта — он вице-чемпион Европы по шорт-треку.

Шансы договориться с IWF возросли?

Смена власти произошла на отчетно-выборной конференции, причем кандидатов было трое — руководивший ФТАР с 2016 года Агапитов, глава Федерации тяжелой атлетики Тульской области Борис Серегин и, собственно, Василенко. В итоге генсек ФТАР неожиданно легко обошел оппонентов, набрав 65 голосов делегатов. Агапитов получил только девять голосов и сложил с себя полномочия, у Серегина и вовсе лишь два голоса.

Новому руководителю российских штангистов 42 года, и он действительно в свое время сделал себе имя в шорт-треке. В 2001 году он впервые выиграл два золота чемпионата России — на дистанции 1000 м и в эстафете, в 2003-м первенствовал на 1000 м и в эстафете, а свою пятую и последнюю медаль высшей пробы на ЧР завоевал в 2004 году на 1000 м. Впрочем, на высшем национальном уровне он продержался еще пару лет, в 2006-м став бронзовым призером чемпионата страны в эстафете. Наивысшим достижением на мировой арене, да и вообще в карьере можно считать серебро чемпионата Европы-2004 по шорт-треку в Зутермере (Нидерланды), где российский квартет с мастером спорта международного класса Василенко в составе менее трех десятых секунды уступил в борьбе за победу итальянцам.

Впрочем, Дмитрий Викторович имеет отношение и к штанге, где, правда, в качестве спортсмена добился не очень многого — стал кандидатом в мастера спорта. Судя по всему, новый президент настроен на диалог с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

«Я планирую уделять большое внимание сотрудничеству с международной федерацией. Я, будучи генеральным секретарем, не выходил за рамки своих полномочий, но когда был на Олимпийских играх в Париже, то проводил предварительные переговоры. Есть определенные планы, как вести с международной федерацией здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Соответственно, будем стараться найти точки соприкосновения, но при этом продолжать отстаивать честь и достоинство нашей страны», — заявил Василенко ТАСС.

Кроме того, новый президент ФТАР отметил: «Выдвигаться на пост президента меня подтолкнула общественность, поскольку есть определенные волнения в этой среде, недовольства и переживания. После моей трехлетней работы на должности генерального секретаря люди меня толкали на этот пост, поэтому я принял такое нелегкое для себя решение».

Бывший президент ФТАР Максим Агапитов. Фото Global Look Press

Яркая карьера Агапитова

Предшественник Василенко был настроен по поводу возвращения на мировую арену российских штангистов более жестко. 54-летний Агапитов, напомним, был противником возвращения наших тяжелоатлетов в нейтральном статусе. Весной 2023-го им разрешили участвовать в международных турнирах, но россияне категорически отказались подписывать предложенную декларацию. Правда, в последнее время позиция Максима Октябриновича несколько смягчилась. В конце октября он заявил ТАСС: «Готовы ли российские тяжелоатлеты выступать в нейтральном статусе? Это все будет обсуждаться, потому что есть определенные условия, при которых мы, возможно, пойдем на это. Должны быть весомые аргументы для того, чтобы мы согласились выступать в нейтральном статусе. На сегодняшний день таких аргументов мы не видим».

Кстати, в отличие от нового главы ФТАР Агапитов добился многого в качестве спортсмена именно в тяжелой атлетике. Да, в 1993-м он был дисквалифицирован за допинг, но, отбыв дисквалификацию, сумел пробиться в элиту и стал чемпионом мира 1997 года в весовой категории до 91 кг. Восемь лет назад Максим Октябринович стал сначала исполняющим обязанности президента федерации после отставки Сергея Сырцова, а затем и выиграл выборы. Причем его главный конкурент председатель попечительского совета ФТАР Сергей Еремин тогда снял кандидатуру непосредственно перед голосованием.

Примечательно, что Агапитов сделал карьеру в международных организациях. В частности, в 2017-м он вошел в исполком IWF, а в 2021 году его избрали первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Он даже исполнял обязанности президента EWF. При этом чиновник успешно отстаивал собственные права в борьбе с международными структурами. В частности, выиграл в Спортивном арбитражном суде у МОК в 2021 году (там запрещали ему присутствовать на Играх в Токио) и у IWF в 2023-м (там объявили выговор и оштрафовали за нанесение репутационного ущерба).

«Благодарен за восемь лет работы, мы передаем следующему руководству сильную федерацию. Я не выдвигался в руководящие органы ФТАР, только на должность президента. Обдумаю возможные перспективы», — заявил Агапитов ТАСС.