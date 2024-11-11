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В Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) впервые за восемь лет произошла смена руководства — Максима Агапитова на посту президента по итогам выборов сменил Дмитрий Василенко, который ранее занимал должность генерального секретаря организации. Причем в отличие от экс-чемпиона мира по тяжелой атлетике Агапитова новый глава национальной федерации в свое время добился больших успехов в другом виде спорта — он вице-чемпион Европы по шорт-треку.
Смена власти произошла на отчетно-выборной конференции, причем кандидатов было трое — руководивший ФТАР с 2016 года Агапитов, глава Федерации тяжелой атлетики Тульской области Борис Серегин и, собственно, Василенко. В итоге генсек ФТАР неожиданно легко обошел оппонентов, набрав 65 голосов делегатов. Агапитов получил только девять голосов и сложил с себя полномочия, у Серегина и вовсе лишь два голоса.
Новому руководителю российских штангистов 42 года, и он действительно в свое время сделал себе имя в шорт-треке. В 2001 году он впервые выиграл два золота чемпионата России — на дистанции 1000 м и в эстафете, в 2003-м первенствовал на 1000 м и в эстафете, а свою пятую и последнюю медаль высшей пробы на ЧР завоевал в 2004 году на 1000 м. Впрочем, на высшем национальном уровне он продержался еще пару лет, в 2006-м став бронзовым призером чемпионата страны в эстафете. Наивысшим достижением на мировой арене, да и вообще в карьере можно считать серебро чемпионата Европы-2004 по шорт-треку в Зутермере (Нидерланды), где российский квартет с мастером спорта международного класса Василенко в составе менее трех десятых секунды уступил в борьбе за победу итальянцам.
Впрочем, Дмитрий Викторович имеет отношение и к штанге, где, правда, в качестве спортсмена добился не очень многого — стал кандидатом в мастера спорта. Судя по всему, новый президент настроен на диалог с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).
«Я планирую уделять большое внимание сотрудничеству с международной федерацией. Я, будучи генеральным секретарем, не выходил за рамки своих полномочий, но когда был на Олимпийских играх в Париже, то проводил предварительные переговоры. Есть определенные планы, как вести с международной федерацией здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Соответственно, будем стараться найти точки соприкосновения, но при этом продолжать отстаивать честь и достоинство нашей страны», — заявил Василенко ТАСС.
Кроме того, новый президент ФТАР отметил: «Выдвигаться на пост президента меня подтолкнула общественность, поскольку есть определенные волнения в этой среде, недовольства и переживания. После моей трехлетней работы на должности генерального секретаря люди меня толкали на этот пост, поэтому я принял такое нелегкое для себя решение».
Предшественник Василенко был настроен по поводу возвращения на мировую арену российских штангистов более жестко. 54-летний Агапитов, напомним, был противником возвращения наших тяжелоатлетов в нейтральном статусе. Весной 2023-го им разрешили участвовать в международных турнирах, но россияне категорически отказались подписывать предложенную декларацию. Правда, в последнее время позиция Максима Октябриновича несколько смягчилась. В конце октября он заявил ТАСС: «Готовы ли российские тяжелоатлеты выступать в нейтральном статусе? Это все будет обсуждаться, потому что есть определенные условия, при которых мы, возможно, пойдем на это. Должны быть весомые аргументы для того, чтобы мы согласились выступать в нейтральном статусе. На сегодняшний день таких аргументов мы не видим».
Кстати, в отличие от нового главы ФТАР Агапитов добился многого в качестве спортсмена именно в тяжелой атлетике. Да, в 1993-м он был дисквалифицирован за допинг, но, отбыв дисквалификацию, сумел пробиться в элиту и стал чемпионом мира 1997 года в весовой категории до 91 кг. Восемь лет назад Максим Октябринович стал сначала исполняющим обязанности президента федерации после отставки Сергея Сырцова, а затем и выиграл выборы. Причем его главный конкурент председатель попечительского совета ФТАР Сергей Еремин тогда снял кандидатуру непосредственно перед голосованием.
Примечательно, что Агапитов сделал карьеру в международных организациях. В частности, в 2017-м он вошел в исполком IWF, а в 2021 году его избрали первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Он даже исполнял обязанности президента EWF. При этом чиновник успешно отстаивал собственные права в борьбе с международными структурами. В частности, выиграл в Спортивном арбитражном суде у МОК в 2021 году (там запрещали ему присутствовать на Играх в Токио) и у IWF в 2023-м (там объявили выговор и оштрафовали за нанесение репутационного ущерба).
«Благодарен за восемь лет работы, мы передаем следующему руководству сильную федерацию. Я не выдвигался в руководящие органы ФТАР, только на должность президента. Обдумаю возможные перспективы», — заявил Агапитов ТАСС.