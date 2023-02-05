Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет

История трехкратного олимпийского чемпиона Наима Сулейманоглу, бежавшего из Болгарии в Турцию.

Наим Сулейманоглу

Родился 23 января 1967 года в городе Птичар (Болгария).

До 1988 года выступал за Болгарию, после — за Турцию.

Первый в истории тяжелой атлетики трехкратный олимпийский чемпион (1988 и 1992 — до 60 кг, 1996 — до 64 кг);

Семикратный чемпион мира (1985, 1986, 1989 и 1991 — до 60 кг, 1993-1995 — до 64 кг);

Обладатель 46 мировых рекордов.

Имя Наима Сулейманоглу особняком стоит в истории тяжелой атлетики. Несмотря на то, что его рост — всего 147 сантиметров, он смог установить несколько выдающихся рекордов. Именно за рост и достижения его прозвали «Карманный Геркулес». Расскажем подробнее о его трагической судьбе.

Рекорды

Свой первый мировой рекорд Наим установил, когда ему было всего 15 лет. Он толкнул штангу весом в 160 кг и набрал в сумме 285 кг. На протяжении больше 10 лет ему не было равных во всем мире. На его счету 46 рекордов.

Наим не поехал на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, так как Болгария их бойкотировала. Однако многие считают именно Сулейманоглу неофициальным олимпийским чемпионом после победы на соревнованиях «Дружба-84»

Сулейманов два раза выигрывал чемпионат мира (1985 и 1986), представляя Болгарию. А вот дальше в его жизнь вмешалась политика.

Наим Сулейманоглу. Фото Global Look Press

Побег из Болгарии в Турцию

Наим родился в Болгарии и представлял эту страну. Однако позже руководство страны попыталось провести насильственную болгаризацию турецкого населения. При этом многие этнические турки, каким и был Наим, оказались против такой кампании. Но спортсмену просто не оставили шанса, пригрозив запретом на выступления в соревнованиях. Так Наим Сулейманов стал Наумом Шаламановым. Штангист с этим до конца не смог примириться.

— Представьте на минуточку, что вы — турок. Знаете язык, помните предков, но живете в другой стране. Так уж сложилась жизнь. И к вам однажды приходят очень серьезные люди, чтобы сказать: ты больше не турок. А еще эти люди предлагают подписать тебе бумагу, из которой следует, что за один день ты стал болгарином, — говорил Наим в интервью «СЭ».

В 1986 году во время турнира в Мельбурне Наим не вернулся в расположение сборной и бежал в Турцию. Там он попросил гражданство и вернул свое имя — Наим Сулейманоглу.

— Я не бежал, а уехал туда, где видел свое будущее. После истории со сменой фамилии и отказа от Олимпиады в США я уже не представлял себя жителем Болгарии. Поэтому и уехал. Сборная после турнира в Австралии улетела в Софию, а я купил билет до Стамбула, — пояснял спортсмен.

Болгарские СМИ жестко писали о Наиме и называли его предателем и дезертиром. Более того, семья штангиста не смогла сразу отправиться к нему, но спустя два года после смены режима они присоединились к спортсмену в Стамбуле.

Чтобы штангист смог представлять Турцию, ему было необходимо получить разрешение Федерации тяжелой атлетики Болгарии. И болгарская сторона потребовала возместить им один миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Турецкая республика выплатила эту сумму.

Так в 1988 году Сулейманоглу смог отправиться на Олимпиаду, представляя Турцию. В Сеуле он с триумфом взял золото. Спустя год стал чемпионом мира и... объявил о завершении карьеры. Причиной этого стали проблемы со спиной.

Уже в 1991-м тяжелоатлет возобновил карьеру и еще дважды выиграл Олимпийские игры (1992, 1996). Сулейманоглу участвовал и в ОИ-2000, но после трех попыток так и не сделал вес. В 2001 году ему вручили олимпийский орден.

Легендарный атлет окончательно закончил со спортом и остался жить в Турции. Правда, часто посещал и страну, где родился.

— Приезжаю в Болгарию как домой. Есть друзья, есть добрая память о пережитом. Это как раз нормально. Ненормальной была ситуация, которая вынудила меня уехать. Я ведь уезжал как дезертир. После случившегося меня поначалу называли так: изменник Родины, — говорил спортсмен.

Наим Сулейманоглу. Фото Global Look Press

Лечение

После ухода из спорта Наим баллотировался в парламент Турции и в мэры пригорода Стамбула, однако его на эти посты не избрали. Он также работал в турецкой Федерации тяжелой атлетики в качестве консультанта. И много времени тратил на лечение...

У спортсмена обнаружили цирроз печени. В 2009 году его в критическом состоянии экстренно госпитализировали. В клинике он провел три месяца, пока врачи боролись за его жизнь.

В 2017 году он снова попал на больничную койку уже из-за печеночной недостаточности, которая была вызвана терминальной стадией цирроза печени. Ему сделали пересадку печени, которую спортсмен перенес удачно. Однако позже у него произошло кровоизлияние в головной мозг. Наиму сделали операцию, но спасти его не удалось. Он умер в возрасте 50 лет.

После смерти выдающегося тяжелоатлета начались споры о том, что послужило причиной развития такого тяжелого недуга. Многие предполагали, что дело в допинге. Так как именно запрещенные препараты пагубно сказываются на внутренних органах.

В тяжелой атлетике часто встречается допинг. А в начале его карьеры в Болгарии активно применялись запрещенные препараты. Об этом свидетельствуют расследования, опубликованные в ГДР. В них утверждается, что была государственная программа, жертвой которой и мог стать Наим. Правда, его ни разу не ловили на применении запрещенки. Поэтому однозначно в этом нельзя быть уверенным.