Чемпион мира по тяжелой атлетике покончил с собой. Его лишили всех наград из-за допинга

Тяжелая история Владимира Седова.

Пережить допинговую дисквалификацию — тяжелое испытание, с которым справляется далеко не каждый. Судя по всему, казахстанскому тяжелоатлету Владимиру Седову это не удалось. В прошлом этот спортсмен был настоящей звездой своего вида спорта, становился четвертым на Олимпиаде и выигрывал чемпионаты мира и Азии. Однако спустя долгие годы ВАДА перепроверила старые пробы Седова с Игр в Пекине и лишила его всех наград и званий. Но что страшнее всего — Владимира дисквалифицировали на восемь лет, прервав как спортивную, так и тренерскую карьеру. Без своего любимого дела Седов жить не мог и покончил жизнь самоубийством.

Бывшего рекордсмена и чемпиона мира лишили всех наград

Про бывшего чемпиона мира по тяжелой атлетике Владимира Седова давно не было ничего слышно. В последнее время он не звонил ни родственникам, ни друзьям. Человек буквально пропал, что и заставило близких Седова забеспокоиться. И, как оказалось, не напрасно. Департамент полиции Жетысуской области Казахстана установил, что Владимир скончался в возрасте 35 лет.

«Тело 35 летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальск ого района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Седов выступал в весовой категории до 94 кг и на стыке десятилетий был одним из лучших в мире. Так, он первым для Казахстана завоевал золото чемпионата мира в 2009 году, а на Олимпиаде 2008 в Пекине занял четвертое место . Рекордсмен мира среди юношей, рекордсмен Азии среди юниоров, серебряный и бронзовый призер ЧМ, чемпион Азии. В конце концов, мировой рекордсмен — в 2010 году на чемпионате Казахстана он занял первое место, в рывке и в сумме показав результаты, превышающие мировой рекорд (последовательно 189 кг и 191 кг, 222 кг — сумма 413 кг). Правда, официально их не признали из-за того, что соревнования были внутренними.

Зато на чемпионате мира 2014 года он повторил текущий мировой рекорд, установленный еще в прошлом веке, — 188 килограммов. К 2016 году он планировал постепенно завершать спортивную карьеру и переходить на тренерскую карьеру. Но все перечеркнуло расследование ВАДА, которое касалось результатов пекинской Олимпиады. К итогам Пекина-2008 и Лондона-2012 у допинговых офицеров всегда было много вопросов, особенно к тяжелой атлетике. И, как оказалось, неспроста.

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Владимир был конфликтным человеком и открыто враждовал с Ильиным

Россияне как никто в мире знают, что такое пересмотр итогов соревнований задним числом спустя пять или даже десять лет. Но подобное случается не только с нами. В старых пробах Седова нашли анаболический стероид станозолол . Дальше начались долгие разбирательства, суды и апелляции... Но итог был практически предрешенным — в декабре 2019 года IWF аннулировала все результаты спортсмена с 2008 по 2016 год, он был лишен титулов. Так одним решением перечеркнули всю спортивную жизнь Владимира. А другой у него, собственно говоря, и не было. К тому же для казахстанского спорта Седов был непростым человеком. Именитым чемпионом, от которого, однако, всегда ждешь каких-либо проблем...

Даже до начала допинговых разбирательств на его счет в Казахстане сомневались, стоит ли Владимира отправлять на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Ведь на предолимпийском чемпионате страны он устроил странное шоу. Тяжелоатлет в ответ на замечание по поводу внешнего вида демонстративно снял футболку с изображением Александра Иванова, российского соперника лидера казахстанской сборной Ильи Ильина, со словами: «Вот вам настоящий олимпийский чемпион!» После чего, не притронувшись к штанге, покинул соревнования.

С Ильиным, главной звездой казахстанской тяжелой атлетики, у Седова был крупный конфликт. Он даже бросал ему публичный вызов, а также иронизировал над дисквалификацией Ильи. Ильин был двукратным олимпийским чемпионом — Пекина и Лондона. После того как его лишили всех наград, Владимир посмеивался, утверждая, что «дыма без огня не бывает», и призывал чествовать «настоящих и чистых» чемпионов.

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Второе самоубийство в казахской тяжелой атлетике за три года

Однако судьба — жестокая штука, и она отплатила Седову сполна. Не прошло и года, как допинговый круговорот дошел и до самого Владимира, а еще спустя пару лет и он из великого чемпиона стал никем. И это падение пережить, видимо, так и не сумел. «Очень больно смотреть, когда сначала для общества человек — звезда, его возвышают. А потом в один момент он становится никем, еще и становится виноватым во всей ситуации, в которой он был всего лишь частью системы, где он просто делал свою работу. Это очень больно», — прокомментировал смерть бывшего соперник Ильин. По его мнению, руководству Федерации тяжелой атлетики Казахстана нужно правильнее подходить к Олимпийским играм и больше не гнаться за медалями несмотря ни на что, а наконец-то привести спорт в порядок и объединить людей.

«У нас проблемы на местах, в целеполагании, зарплатах. Поэтому ребята и ловятся на допинг-контроле, остаются без работы. Нужно хорошенько подумать, чтобы не бросать и не оставлять тех ребят, от которых отказываются или кто попадается на допинге. Это тоже наши люди, о них тоже не нужно забывать. Это элита казахстанского спорта, которая остается за бортом», — добавил Илья.

Стоит отметить, что Седов — не первый, кто ушел из жизни таким тяжелым образом. Ранее в 2021 году покончил с собой в возрасте 25 лет другой казахстанский тяжелоатлет — Альберт Линдер. Вскоре после этого от должности старшего тренера мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Сергей Седов, старший брат Владимира. По воспоминаниям друзей и коллег, Седов-младший давно был на грани. Одни только соцсети намекали на психические проблемы уже как полгода. Но никто не пришел ему на помощь в самый нужный момент. А сейчас уже поздно, и все, что мы можем сделать, так это выводы, чтобы подобные трагедии не повторились вновь.