«Самодеятельность тормозит процессс». В Минспорте недовольны новым главой федерации тяжелой атлетики

Очень странный конфликт.

Очень нетривиальные вещи происходят в российской тяжелой атлетике в последние месяцы. В начале ноября в федерации выбрали нового главу — им в результате острой конкурентной борьбы стал бывший шорт-трекист Дмитрий Василенко, опередивший прежнего главу ФТАР Максима Агапитова. А уже через месяц, в начале декабря, министерство спорта отозвало у ФТАР государственную аккредитацию и передало полномочия по развитию этого вида спорта в стране Федерации пауэрлифтинга России. Теперь у этого довольно необычного хода появилось объяснение.

Василенко не впечатлил

По данным matchtv.ru, причина для столь категоричных действий в отношении целой федерации есть — недовольство Минспорта кандидатурой Василенко. Как сообщает источник, избрание функционера произошло вопреки договоренностям с министерством.

«Возвращение в мировой спорт требует слаженной работы всей отрасли, а разного рода самодеятельность и самодурство тормозят процесс», — приводит слова источника matchtv.ru.

При этом сразу после избрания Василенко несколько раз пытался попасть на аудиенцию к министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, однако ему не удалось это сделать. В делах ФТАР нашли серьезные нарушения, и федерацию фактически оставили не у дел, в начале декабря делегировав ее полномочия пауэрлифтерам.

Не помог даже своеобразный «реверанс» от Василенко — глава ФТАР был одним из тех, кто выдвинул кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России. Впоследствии министр был избран и занял две должности сразу.

Тяжелоатлеты вернутся на международные соревнования?

В Минспорте, вероятно, остались недовольны действиями ФТАР по возвращению в мировой спорт. И это несмотря на то, что 4 декабря (за несколько дней до лишения аккредитации) на сайте федерации появилась оптимистичная новость: «Президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента федерации и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену. 5 декабря будет разработана «дорожная карта» по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года».

Бывший глава ФТАР Максим Агапитов, занимавший пост до Василенко, на новость отреагировал сдержанно: «Возвращение российских спортсменов было возможно и ранее исключительно в нейтральном статусе, только это было обусловлено рядом очень жестких условий. Декларация, которую предложила подписать всем спортсменам IWF, подразумевала полное исключение российских спортсменов, проходящих службу в силовых структурах, а также публичные заявления от каждого подписанта с осуждением политики России в части проведения СВО и унижающие достоинство нашей страны. Это является неприемлемым для нас как представителей России в мире тяжелой атлетики. Все спортсмены отказались подписывать данные документы, а исполком также выразил мнение, что нейтральный статус неприемлем», — рассказал Агапитов «Советскому спорту».

А уже в январе источник matchtv.ru напомнил, что министр спорта также встречался с коллегами из Европы и Азии в Бахрейне и обсуждал с ними развитие тяжелой атлетики в России и международные турниры.

Александр Винокуров. Фото Андрей Слынченко, пресс-служба Marathon Group

Два главы одного спорта

Как это ни удивительно, но ФТАР, кажется, проигнорировал лишение аккредитации — на сайте федерации нет новости об этом событии, зато продолжают выходить оповещения о работе организации. Так, 9 января опубликовано Положение о проведении открытого XXX чемпионата России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах за подписью... президента ФТАР Василенко. Получается, Дмитрий Викторович продолжает руководить?

Федерация пауэрлифтинга России, как бы заменившая ФТАР, тоже в замешательстве. В декабрьском интервью порталу Weight Lifting News глава организации Игорь Бутусов заявил следующее: «Я вообще пока не понимаю ничего, что происходит, и ничего конкретного сказать не могу. Пока полномочия ФТАР передали мне. Такое решение принял министр спорта».

Также Бутусов добавил, что решения о проведении мероприятий по ЕКП (единому календарному плану) принимает он, а не Василенко. Сам глава ФТАР при этом на сайте ФПР значится как технический директор — это Бутусов также подтвердил.

Очень странная и запутанная история. Но, кажется, скоро она закончится — не так давно министр спорта провел встречу с главой инвестиционной группы «Марафон» Александром Винокуровым. И по ее итогам написал в своем Telegram-канале следующее: «Винокуров искренне любит спорт. На встрече я поблагодарил его и его команду за вклад в развитие нашей отрасли. Уверен, такие деятельные люди, как он, обязательно должны быть интегрированы в спортивную семью».

По данным СМИ, на встрече в том числе обсуждали потенциальный приход Винокурова на пост нового главы ФТАР. Если он действительно случится и федерации восстановят аккредитацию, многие вопросы отпадут сами собой. Останется дождаться только одного — возвращения наших тяжелоатлетов на международную арену.