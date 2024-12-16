«Доброе сердце всегда уязвимо». Чемпион мира по пауэрлифтингу умер во время соревнований в Ростове-на-Дону

Сергей Стародубский в 45 лет перенес операцию на сердце, но продолжил заниматься «железным спортом».

Новая трагедия в силовых видах спорта. Во время розыгрыша Кубка Европы Всемирного конгресса пауэрлифтинга в помещении спортшколы № 2 Ростова-на-Дону скоропостижно скончался известный ветеран Сергей Стародубский. В субботу 46-летнему спортсмену стало плохо во время разминки перед подходом к снаряду в жиме лежа без экипировки. Врачи скорой помощи более часа боролись за жизнь пауэрлифтера из Таганрога, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, Сергей скончался прямо на месте проведения соревнований. В некрологах, опубликованных друзьями Стародубского, отмечается, что экс-чемпион мира давно испытывал кардиологические проблемы, два года назад перенес операцию по коронарному шунтированию, но не прекратил выступления на помосте.

Был силен характером и многих удивлял

«Эх, Серега, Серега, зачем? Сергей Стародубский, чемпион мира и Европы по многочисленным версиям. Почти 30 лет в силовом спорте. Операция на сердце два года назад. Шунтирование. Опять выступление. Многослойная экипа после операции. Присед 330 кг. Жим 220 кг. Смерть на помосте», — говорится в сообщении в группе VK «Силовые виды спорта Ростовской области».

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что от нас скоропостижно ушел Сергей Стародубский... Спортсмен, Друг. Хороший человек... Сергей всегда был с нами как в начале своего пути в пауэрлифтинге, так и в ветеранском возрасте, — пишут организаторы Кубка Европы WPC. — Сергей был не только выдающимся спортсменом, но и настоящим другом, хорошим человеком. Он был с нами на протяжении всего своего пути — от начала карьеры до ветеранского спорта».

— Он был хорошим человеком и спортсменом. Все его считали фанатом этого дела, — рассказал друг погибшего Андрей Черненко в интервью «КП». — У Сергея всегда было много травм, но это никогда его не останавливало. Он был силен характером и этим многих удивлял. После операции на сердце врачи говорили Сергею бросить спорт и заняться обычной физкультурой. Но он не слушал медиков. За пять минут до смерти он ко мне подошел и сказал: «Чтобы сделал сегодня 260 кг. Я знаю, что ты сможешь!» И буквально через пять минут после этого разговора Серега пошел выступать, потерял сознание и умер. Когда продолжились соревнования, в голове была только мысль о том, что Сереги больше нет. Но я все же смог выступить, ведь пообещал Сергею взять 260 кг. В итоге исполнил его последнюю волю и посвятил свой рекорд ему.

Сергей Стародубский. Фото соцсети

Не мог остановиться

В конкретных причинах трагедии в Ростове-на-Дону еще предстоит разобраться медикам и правоохранительным органам. Пока известно лишь то, что спортсмен потерял сознание, после того как выполнил приседание с весом 320 кг, а затем отправился на разминку жима лежа. Сергей был очень опытным спортсменом и занимался силовыми видами спорта более 30 лет. Он пятикратный чемпион мира, чемпион Евразии и Европы по пауэрлифтингу. Личные рекорды спортсмена: приседание — 430 кг, жим лежа — 330 кг, становая тяга — 350 кг. Люди, лично знакомые со Стародубским, отзываются о нем как о хорошем и отзывчивом человеке. «Доброе сердце всегда уязвимо. Вот еще одним хорошим человеком на Земле стало меньше. Скорбим и печалимся вместе», — говорится в комментариях под некрологом.

«Однажды, после того как Сереге уже сделали операцию, он сказал мне: «Я не могу остановиться, не хочу бросать этот спорт. Возможно, я умру под штангой». Кто ж знал, что эти слова были пророческими?» — поделился с «КП» Андрей Черненко.

«В Таганроге, куда Сергей переехал из Ейска, он работал тренером во дворце спорта «Красный котельщик», воспитал четырех мастеров спорта международного класса, — отмечает «АиФ Ростов». — Всю свою жизнь он посвятил спорту, популяризируя пауэрлифтинг и тяжелую атлетику. У Сергея остались двое детей: дочь и сын».

Гибель «железных людей»

У силовых видов спорта (пауэрлифтинга, бодибилдинга, тяжелой атлетики, фитнеса и прочих) не слишком хорошая репутация на фоне многочисленных сообщений о смертях спортсменов в далеко не преклонном возрасте. Во многом это происходит на фоне экстремальных нагрузок, которые испытывает организм во время работы с «железом», высокой травмоопасности, а также с препаратов, которыми поддерживают себя атлеты. Хотя каждый раз конкретные причины гибели, конечно, разные. Например, в 2022 году во время операции на почке в Екатеринбурге отказало сердце у вице-президента местной ассоциации пауэрлифтинга Владимира Блинкова. Ему было 43 года. В 2018 году в возрасте 40 лет неожиданно скончался знаменитый латвийский пауэрлифтер Константин Константинов.

В 2023 году прямо на тренировке не стало пауэрлифтера из Салавата (Башкирия) чемпиона Европы Руслана Минибаева. У 38-летнего спортсмена во время выполнения упражнений оторвался тромб. В 2021-м в Уфе проводили в последний путь чемпиона Европы, вице-чемпиона мира и тренера Рифа Гадиева, сердце которого прекратило биться в 56 лет. В 2024-м в возрасте 52 лет из-за проблем со здоровьем скоропостижно скончался легендарный валлийский пауэрлифтер Фил Ричард. В 2012 году в Шахтах (Ростовская область) 34-летний Игорь Голушкин, выполняя жим лежа, не удержал 180-килограммовую штангу, а страховщики не успели ее подхватить. Пауэрлифтер погиб от травм после падения штанги на грудь.