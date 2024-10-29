Легендарного тяжелоатлета много лет обвиняют в насилии над внучкой. Правда ли это?

История из жизни Сергея Аракелова, которая полна загадок.

Тяжелоатлет Сергей Аракелов в советское время был звездой. Он становился чемпионом СССР (1978), двукратным чемпионом Европы (1978, 1982) и чемпионом мира (1979, 1982). Кроме того, Аракелов установил множество рекордов и имеет звание заслуженного мастера спорта СССР (1979).

Жесткие обвинения

Жизнь легенды спорта после завершения выступлений складывалась относительно спокойно, пока в 2015 году он не стал фигурантом дела о сексуальном насилии над... трехлетней девочкой, которая приходится ему родной внучкой.

Странное поведение ребенка в семье Ибрагимовых из Краснодара заметили осенью 2014 года. Девочка начала раздевать кукол, складывала их друг на друга и трогала свои половые органы. Ребенок уверял, что точно так же делал ее дедушка Сережа. То есть Аракелов. Взрослых свидетелей этому нет, тем не менее родители отнеслись к показаниям ребенка очень серьезно.

Ибрагимовы пришли к выводу, что бывший спортсмен прикасался к половым органам ребенка. Помимо этого, после общения с дедушкой у внучки поднялась высокая температура — якобы из-за занесенной инфекции. В итоге родители девочки решили обратиться в правоохранительные органы.

«В течение восьми месяцев моя дочь задыхалась от кашля, у нее постоянно была высокая температура. Мы регулярно находились у врачей, неоднократно вызывали скорую помощь», — рассказывала мама ребенка Диана Ибрагимова.

Женщина уверяет, что точно такие же инфекционные симптомы были у Аракелова. Только вот документальных подтверждений этому нет, а в истории с растлением малолетней есть только косвенные подозрения.

У девочки выявили психологическую травму, а первоначальные результаты тестирования Аракелова показали, что у него есть проблемы, связанные с неспособностью дифференцировать партнеров по половому и возрастному признаку. Правда, повторная экспертиза не подтвердила и таких выводов. Важно отметить, что по делу спортсмен проходил как свидетель, подозрения в его адрес выдвигали лишь родственники ребенка по линии матери.

Фото Global Look Press

Виновен или нет?

Семья Ибрагимовых сразу же после скандального инцидента перестала общаться со всеми Аракеловыми, которые являются родственниками пострадавшего ребенка по отцовской линии.

«Эдуард Аракелов, бывший капитан МВД, защищает своего отца. Когда мы написали заявление в СК, он добивался, чтобы мою дочь лишили родительских прав. Она тогда училась в Австрии. На дочку ее тоже подали документы в 2012-м на проживание там, и отец Эдуард дал свое согласие. А когда начался скандал, он, вместо того чтобы защищать права своего ребенка, начал нам мстить, в аэропорту сделал стоп-лист на выезд», — приводит слова бабушки ребенка Валентины Ибрагимовой Life.

Следователи закрывали громкое дело десять раз из-за отсутствия состава преступления. Однако семья девочки до сих пор жаждет наказать родственника, которого они считают виновными в страшных преступлениях. Они заявляют, что прокуратура встала на сторону тяжелоатлета из-за связей и успешного прошлого спортсмена.

Сам Аракелов о жестких обвинениях в свой адрес в СМИ не высказывался. Он до сих пор работает тренером и, видимо, пытается абстрагироваться от происходящего. Вина спортсмена не доказана, но при этом ничего неизвестно и по поводу исков в адрес Ибрагимовых о клевете. Хотя кампания против известного человека, развернутая в медиа, безусловно ударила по репутации ветерана. Что бы ни стояло за семейным конфликтом, он выплеснулся наружу. И в отсутствие окончательных судебных решений публике остается только гадать, кто прав, а кто виноват в этой шокирующей и запутанной истории.