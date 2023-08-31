Лучшую штангистку России дисквалифицировали после оправдания. Восемь лет для Кашириной

Безумная история с допинговыми обвинениями против пятикратной чемпионки мира.

Серебряного призера Олимпиады-2012 и пятикратную чемпионку мира Татьяну Каширину все-таки догнала дисквалификация. Российская штангистка получила в спортивном арбитраже (CAS) восьмилетний бан за нарушение антидопинговых правил. Об этом решении сообщило Российское антидопинговое агентство. Хотя год назад казалось, что Каширина уже разобралась со всеми судами и может спокойно возобновить карьеру.

Добилась оправдания

Судебные тяжбы начались для Кашириной в конце 2020 года. Тогда спортсменку, выступающую в супертяжелой весовой категории, отстранили на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS). В результате Татьяне, которая на тот момент являлась действующим серебряным призером чемпионата мира, пришлось пропустить Олимпиаду в Токио, где она была бы одной из фавориток.

— Медаль Олимпийских игр в Токио в случае участия Кашириной в этом турнире однозначно была бы. Если не золотая, то другая бы точно, — приводит ТАСС мнение генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрия Василенко. — Когда мы писали медальный план на Олимпиаду, то рассчитывали только на Татьяну. Тогда других серьезных претенденток на награду Игр не было, хотя сейчас уже подрастает хорошее поколение спортсменок.

Однако через 19 месяцев, в июне 2022 года, решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА штангистка была оправдана. Правда, никакого ликования не было. Многие из окружения Кашириной опасались, что история еще не закончена.

— Татьяну оправдали, потому что не было никаких доказательств ее виновности, — объяснял ТАСС личный тренер спортсменки Владимир Краснов. — Бездоказательно ее обвиняли, но все завершилось слушаниями в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, который принял решение, что она ничего не нарушала. Очень долго все это длилось — год и семь месяцев, тяжело ей пришлось, сами понимаете. Но ни на кого в суд мы подавать не будем. Мы так от этого всего устали. Сейчас Татьяна учится, так как на спорт сейчас в полной мере надеяться нельзя и с каждым человеком может что-то случиться. Она сильна характером, руки не опускала никогда.

Татьяна Каширина. Фото Юрий Боград, «СЭ»

Новые победы

Избежав дисквалификации, Каширина вернулась к тренировкам. Возраст спортсменки позволял. На момент оправдания ей был 31 год. На международной арене Татьяна, как и все российские тяжелоатлеты, выступать не могла из-за санкций, но продолжила реализовывать себя на внутренних стартах.

Первым серьезным соревнованием для нее стал Кубок страны в Грозном, прошедший в феврале этого года. После долгого перерыва Каширина выступала не среди супертяжей, а в непривычной для себя категории до 87 килограммов. В категории она вписалась легко: ее вес по протоколам составлял 84,6 килограмма. Дебют получился мощным: 125 килограммов в рывке, 150 — в толчке, сумма — 275 килограммов. Такой результат принес ей уверенную победу и обновление национальных рекордов.

Возможно, последним стартом в карьере для россиянки стали II Игры стран СНГ, которые состоялись в начале августа в Белоруссии. На них Каширина тоже выступала в категории до 87 килограммов, завоевав золото с результатом по сумме двоеборья 262 килограмма.

— Приятно выехать на международный старт. Тем более как сборная России, с флагом и гимном. В последнее время нас обделили такими моментами, — цитирует штангистку «РГ». — Планировали поднять чуть больше, но тренерский штаб решил по таким килограммам пройтись. Моя задача была выйти и сделать. А еще я очень хотела разрушить стереотип, что тяжелая атлетика — не женский вид спорта. Хотела показать, что это красиво, изящно, технично.

Татьяна Каширина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Восьмилетняя дисквалификация

Почему же история с дисквалификацией не закончилась? В сентябре прошлого года, примерно через три месяца после оправдания Кашириной, Российское антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, а в октябре туда обратилось Всемирное антидопинговое агентство. Почти год CAS рассматривал апелляции, и 28 августа они были удовлетворены. Оправдательное решение ДАК РУСАДА отменили.

Таким образом, Татьяну признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Срок восьмилетней дисквалификации начинается с даты вынесения решения, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года. Получается, Каширина сможет вернуться только в 2029 году, когда ей будет 38-39 лет.

Большой срок отстранения связан с тем, что это уже второе нарушение спортсменкой антидопинговых правил. Впервые Каширину дисквалифицировали в 2006 году, когда ей было 15 лет. Бан спортсменки тогда составил два года. После него Татьяна вернулась в спорт, завоевав все свои главные медали, включая серебро Олимпиады. Нынешняя дисквалификация фактически ставит крест на ее спортивной карьере.