«Ни моей, ни ребят вины нет». Один из самых скандальных тренеров отстранен от спорта пожизненно

Титулованный наставник сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни наказан за многочисленные инциденты с допингом.

Бывший главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни получил от Международного агентства по тестированию (ITA) пожизненное отстранение от спорта за нарушения антидопинговых правил. Под следствием также находится младший брат 63-летнего наставника Виктор Ни, ранее занимавший должность старшего тренера казахстанской команды. Ему грозит дисквалификация сроком не менее четырех лет. Оба специалиста причастны к допинговым инцидентам на Олимпиадах 2008 и 2012 годов — крах звездных штангистов Ильи Ильина, Зульфии Чиншанло, Майи Манезы и Светланы Подобедовой по результатам перепроверок проб с этих Игр сравним только с разгромом результатов сборной России по легкой атлетике.

Солидарность со своей спортивной семьей

Напомню, что начало этому скандалу положили научные труды сотрудника Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. В 2012 году он представил новый метод обнаружения в организме спортсменов следов стероидов (в основном туринабола и станозолола). Правда, до ума метод был доведен только через три с половиной года. Ради работы над этим проектом Тимофей уехал в Лос-Анджелес еще до начала больших антидопинговых разборок в нашей стране. Используя изобретение Соболевского, МОК организовал крупнейшую в истории перепроверку проб участников Олимпиад 2008 и 2012 годов и наказал по ее итогам задним числом десятки атлетов, в основном из стран бывшего СССР и Восточной Европы.

Помимо российских легкоатлетов (которые в основном получали допинг от главы московской лаборатории и бывшего шефа Соболевского Григория Родченкова), в числе главных пострадавших от реанализа оказались казахстанские тяжелоатлеты Илья Ильин, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Светлана Подобедова. Причем Ильин лишился сразу двух олимпийских титулов. В марте 2022 года золотая медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро была отозвана у Нижата Рахимова. Сборной Казахстана в этот период руководил харизматичный специалист Алексей Ни. Вообще он возглавлял национальную команду с 1994 по 2016 год, принимал участие в шести Олимпиадах и более чем 15 чемпионатах мира и считался отцом тяжелой атлетики в своей стране.

Помимо дисквалификации главных звезд, под жернова борьбы с допингом попали в Казахстане Алмас Утешев, Ирина Некрасова, Мария Грабовецкая, Владимир Седов... Последний в 2023 году на фоне переживаний и жизненных неурядиц покончил жизнь самоубийством. Ну, а Алексей Ни сразу после завершения ОИ-2016 ушел в отставку. «Я несу ответственность за то, что произошло с моей командой, — заявил специалист. — Моя отставка — это солидарность со своей спортивной семьей, которую лишили медалей и возможности выступать на Олимпийских играх в Рио, а не признание вины». После этого наставник некоторое время все равно находился «при сборной» и даже возил команду на ЧМ-2021 в отсутствие главного тренера. Но затем, согласно неофициальной информации, покинул свою страну.

Алексей Ни и Илья Ильин на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Фото Jeff Gross, Getty Images

Люди говорили: «Этого вам мир не простит»

Помимо прочего, Ни запомнился резкими заявлениями в адрес борцов с допингом. «Все отстраненные спортсмены сдавали допинг-контроль в течение всего олимпийского цикла перед Пекином, перед Лондоном, во время Олимпиад, приезжали — и прямо с трапа нас брали, Илью Ильина и всю команду, — говорил специалист в 2016 году. — Тотальная была слежка, и они везде были чистые. А спустя восемь лет, четыре года обнаруживается препарат, при этом надо быть самоубийцей, чтобы его применять. Это сильнейший стероид. Как тогда он столько лет был незамеченным? Однозначно, они станозолол не применяли. Если бы сказали, какой-нибудь психотропный или какой-то стимулятор, я бы еще мог поверить, что в каких-то БАДах, мазях было в содержании, но этот препарат такой сильный, что он еще год у человека сохраняется».

«То, что мы сделали в Лондоне, — это был большой шок для всех, для всего тяжелоатлетического мира, — объяснял специалист причины допинговых преследований. — Четыре золотые медали даже великие болгары не сделали. Китайцы завоевали пять, мы — четыре. Я уже к концу Олимпиады почувствовал, что будут, мягко выражаясь, какие-то санкции. Ко мне даже подходили некоторые люди и говорили, что «этого вам мир не простит». Я не считаю себя виноватым, потому что все контроли они сдавали. Ильин с 12 лет поднимает штангу, он выиграл все что можно было и ни разу не попадался, а тут берут и находят станозолол. Этот препарат он не применял, и никто из девочек тоже, поэтому ни моей, ни ребят вины нет».

«Любой ценой добиваться медалей — не наш путь, — оценил допинговые скандалы в сборной Казахстана президент этой страны Касым-Жомарт Токаев. — Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле... Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной, а для этого нам необходимо, сплотившись, общими силами идти только вперед».

Алексей Ни и Илья Ильин на Олимпийских играх в Лондоне. Фото Gong Lei, Zumapress, Global Look Press

Большое предательство

Ситуация с Ни сильно похожа на ту, что происходила в России со знаменитым тренером мордовских ходоков Виктором Чегиным. Ни продолжал влиять на сборную Казахстана даже после своей отставки. Так, в 2018-м из-за разногласий с ним покинул команду личный тренер Ильи Ильина Ержас Болтаев, перебравшийся в Узбекистан. «Я всегда считал, что приглашение легионеров оправданно в двух случаях: на начальном этапе — чтобы создать конкуренцию в своем виде спорта, и когда нет своих сильных спортсменов, — объяснил Болтаев свои разногласия с Ни. — Но со временем у нас в стране появились свои очень сильные штангисты. И поэтому нужно работать именно с тем материалом, который имеется. У Алексея Геннадьевича было свое мнение. Но у меня другая позиция. Не было ругани, все было спокойно. Я написал заявление и покинул сборную».

Теперь Ни забанен и официально не может работать с тяжелоатлетами ни в Казахстане, ни в любой другой стране. И в этой связи любопытна судьба Ильи Ильина — казахстанского тяжелоатлета, который из-за допинговой дисквалификации, кажется, потерял все, но остался одной из главных звезд спорта в своей стране. После завершения карьеры спортсмена в 2020 году он стал спортивным менеджером, выпустил свой бренд одежды, открыл онлайн-академию и учредил турнир по силовым видам спорта. В прошлом году Илья женился во второй раз (на бизнесвумен из Астаны Татьяне Гордиенко, которая старшего его на восемь лет) и даже выдвигался на пост президента национальной федерации тяжелой атлетики.

Илья Ильин на олимпиаде в Лондоне, 2012 год. Фото Gong Lei, Zumapress, Global Look Press

«Ни один спортсмен, который со мной был на помосте и который мне проиграл, никогда не скажет, что я выиграл нечестно, — говорил Ильин в интервью Sputnik Казахстан. — Это не спортивная сторона спорта. Это большая политическая сторона, которую я изменить не в силах. Если мы все соберемся, спортсмены, то скажем: «Ребят, извините, не пойдет так, надо что-то менять, потому что вы одним махом убиваете людей! Убиваете их морально, убиваете их физически!» Люди умирают — всю жизнь шел, и тут на тебе, двойные стандарты. Залезли в прошлое, открыли пробы за три месяца до Рио, до Олимпиады, к которой я был готов на 99 процентов. Это был довольно сильный шок. Как будто большое предательство».