В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока

Скандалы
Сегодня, 22:30
Двух флаговых скандалов за год для мировой тяжелой атлетики оказалось достаточно — на конгрессе в Южной Корее чиновники постановили, что спортсмены больше не будут допускаться на церемонии награждения со знаменами своих стран, что было традицией на протяжении десятилетий.
Почему так произошло?
На решение повлияли два инцидента в Албании и Армении с разницей в год. В июне 2022 года в албанской Тиране на пьедестале чемпионата Европы повздорили армянин Гарик Карапетян и турок Эмре Озтюрк. Учитывая, что обе страны географически относятся к Азиатскому континенту, ситуация еще более несуразная. После того как Карапетяну вручили золотую медаль, турок развернул свой флаг и закрыл им армянина с его знаменем. После короткой разборки Озтюрк ушел с подиума во время армянского гимна и отказался пожать руку сопернику.
Впрочем, такие инциденты далеко не новинка. Бюджеты у федераций в тяжелой атлетике небольшие, подиумы еще меньше. Поэтому золотого призера в любом случае будут закрывать те, кто снизу, или наоборот. Вот видео типичной ситуации — и снова меряются флагами армянин и турок.
Разумеется, все это происходило в большинстве видов спорта, где кавказские народы традиционно сильны. Вот президент Азербайджана Ильхам Алиев награждает армянского боксера с Украины на Европейских играх 2015 года.
Но весной этого года на открытии чемпионата Европы в Ереване произошла эскалация. Во время парада флагов к сцене подбежал зритель (как оказалось, местный дизайнер одежды), отобрал флаг Азербайджана у девушки, поджег его и унес со сцены. Поступок он мотивировал так: «Мой поступок — исключительно поступок армянина, армянина с достоинством. Моим желанием было исключительно сделать так, чтобы в Ереване, столице Республики Армения, не развевался флаг Азербайджана, а самое главное, чтобы никогда не думали, что армяне учатся или пытаются приспособиться к каким-то ситуациям. Если есть такие люди, которые считают, что я не должен был этого делать, пусть повесят флаг Азербайджана у себя дома и довольствуются этим». Уголовного дела против него не завели, но запретили вход в госучреждения.
Отношения между странами после второй карабахской войны, очевидно, не в лучшем состоянии, и хотя Армения ищет способы помириться с Турцией и Азербайджаном, это не нравится многим армянам и самому Карабаху, или Арцаху, как его называют местные жители.
В обоих этих случаях организаторы впоследствии уже запрещали флаги, но не доходили до глобального бана. Азербайджанской сборной после ереванского поджога собственный Минспорт приказал уехать домой. Интересно, что турки остались, а глава их делегации даже похвалил чемпионат за отличную организацию. В Албании год назад запретили флаги на церемониях с участием турок и армян. Теперь их на подимах не будет в принципе.
— Мы — спорт, мы представляем мир, а не драки и споры о том, кто лучше. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать свои флаги друг перед другом. Это не спорт. Произошедшее в Ереване также было принято во внимание, когда мы обсуждали эту тему, — приводит Insidethe Games заявление президента IWF Мохамеда Джалуда.
По его словам, теперь флаги будут показываться на церемониях награждения в качестве изображений на экране, а не в руках спортсменов. Это редкий случай — в Китае запрещены в публичных местах флаги Тибета, в Израиле — Палестины, в некоторых странах действует запрет на радужные флаги. Но в мировом спорте на данный момент массово запрещены только флаги России и Белоруссии, причем в том числе на трибунах многих соревнований. Теперь мы не одиноки.