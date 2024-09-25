Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора. Мошенник также делал скандальные публикации о России

Чемпиона Европы Дмитрия Чумака отстранили от спорта на шесть лет.

34-летнего украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака дисквалифицировали на шесть лет — об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования. Чемпиона Европы признали виновным в попытке подкупа допинг-офицера.

Чумак уклонялся от прохождения допинг-теста

«Дело Чумака» тянется с 2021 года. Тогда спортсмен отказался проходить допинг-контроль и, более того, попытался подкупить допинг-офицера. Также сообщалось, что сообщником атлета был его тренер Михаил Мацеха. Все это отражено в обвинениях ITA (Международного агентства допинг-тестирования).

«Сообщаем, что на основании инцидента, произошедшего во время внесоревновательного тестирования, проведенного ITA 6 мая 2021 года, организация обвинила Чумака и Мацеху в нарушении антидопинговых правил. Утверждаем, что во время вышеупомянутого допинг-контроля г-н Чумак отказался сдать пробу, пытался уклониться и подкупить сотрудников допинг-контроля, проводивших тестирование. Также утверждаем, что г-н Михайло помогал спортсмену в совершении правонарушений».

Атлета обвинили по трем пунктам — в использовании (или попытке использования) запрещенного вещества, уклонении или отказе от взятия пробы и фальсификации (или попытке фальсификации) элементов допинг-контроля. Тренера обвинили по двум пунктам — фальсификации или ее попытке, а также в соучастии нарушению. В итоге Чумака признали виновным в попытке подкупа и дисквалифицировали на 6 лет (при стандартной санкции в четыре года). Отсчет отстранения будет идти с 4 июня 2021 года — таким образом, атлет сможет вернуться в спорт в 2027 году.

Фото Global Look Press

Скандально известный украинский атлет

Дмитрий известен в спортивном мире своей политизированностью. В апреле 2021 года (за несколько недель до злополучного допинг-теста) Чумак выиграл две золотые медали на чемпионате Европы в Москве. После чего разместил в социальных сетях следующую запись: «Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший Избирком», — процитировал спортсмен российскую группу «Ленинград», прикрепив к тексту фотографию горящего Кремля.

Позднее Чумак дал интервью, в котором заявил следующее: «Приятно. Конечно, приятно возвращаться победителем. Я не знаю почему, но чувствовал, что нахожусь на территории вражеской страны. Об этом можно смело говорить. Улыбки россиян мне выглядели неестественными. Поэтому приятно вернуться в свою страну и ощущать себя дома».

При этом Дмитрий негативно высказывался не только о России, но и о Международном агентстве тестирования (ITА). Он обвинял организацию в коррупции — сразу после того, как его поймали на попытке дачи взятки: «Самая коррумпированная организация в мире обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще приписали попытку подкупа. Так и живем», — писал Дмитрий.

Чумак — трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр-2016.