Георгий Кетоев защитил титул чемпиона Европы

1 апреля 2008, 20:49
Тампере (Финляндия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Весовая категория до 66 кг
За 3-е место
ДЖУКАЕВ (Россия) - Барзаков (Болгария)
Азизов (Азербайджан) - Ованесян (Армения)
Финал
Рамазан (Турция) - Какаладзе (Грузия)
Весовая категория до 84 кг
За 3-е место
Темрезов (Азербайджан) - Лалиев (Армения)
Бихинашвили (Германия) - Колесников (Израиль)
Финал
КЕТОЕВ (Россия) - Миндорашвили (Грузия)
Весовая категория 120 кг
За 3-е место
АХМЕДОВ (Россия) - Полатчи (Турция)
Исаев (Азербайджан) - Кинтоан (Румыния)
Финал
Модзманашвили (Грузия) - Мусульбес (Словакия)