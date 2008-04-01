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1 апреля 2008, 20:49

Георгий Кетоев защитил титул чемпиона Европы

Андрей САМОХОТОВ
Корреспондент
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     Тампере (Финляндия)

     Чемпионат Европы

     Мужчины

     Весовая категория до 66 кг

     За 3-е место

     ДЖУКАЕВ (Россия) - Барзаков (Болгария)

     Азизов (Азербайджан) - Ованесян (Армения)

     Финал

     Рамазан (Турция) - Какаладзе (Грузия)

     Весовая категория до 84 кг

     За 3-е место

     Темрезов (Азербайджан) - Лалиев (Армения)

     Бихинашвили (Германия) - Колесников (Израиль)

     Финал

     КЕТОЕВ (Россия) - Миндорашвили (Грузия)

     Весовая категория 120 кг

     За 3-е место

     АХМЕДОВ (Россия) - Полатчи (Турция)

     Исаев (Азербайджан) - Кинтоан (Румыния)

     Финал

     Модзманашвили (Грузия) - Мусульбес (Словакия)

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