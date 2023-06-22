Абасгаджи Магомедов стал четырехкратным чемпионом России по вольной борьбе

Абасгаджи Магомедов победил Муслима Мехтиханова в финальном поединке чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг.

Поединок завершился со счетом 9:4. Бронзовыми призерами стали Алик Хадарцев и Динислам Тахтаров.

В категории до 74 кг победу одержал Чермен Валиев, ставший двукратным чемпионом России. Второе место занял Тимур Бижоев, третье — Магома Дибиргаджиев и Давид Баев.

Среди женщин в весе до 57 кг победила двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева, она стала шестикратной чемпионкой России. Серебряным призером стала Марина Симонян, бронзовые медали у Кристины Михневой и Севиль Назаровой. В категории до 62 кг во второй раз подряд чемпионкой России стала Алина Касабиева, второе место заняла Светлана Липатова, третье — Алена Тимофеева и Алина Рыбкина.

25-летний Магомедов стал четырехкратным чемпионом России. Борец также является чемпионом мира (2021), Европы (2021) и победителем Кубка мира (2020).

Чемпионат России по вольной борьбе проходит в Каспийске и завершится 24 июня.