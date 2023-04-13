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Сегодня, 18:54

Чемпион Европы по борьбе Куруглиев будет выступать за сборную Греции

Виктория Кравченко
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Тренер чемпиона Европы и победителя Европейских игр по вольной борьбе Даурена Куруглиева Гайдар Гайдаров сообщил, что спортсмен будет выступать за сборную Греции.

«Даурен выступит на чемпионате Европы за Грецию», — цитирует Гайдарова ТАСС.

30 летний Куруглиев является чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019), двукратным обладателем Кубка мира (2019, 2020) и двукратным чемпионом России (2018, 2020).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Загребе с 17 по 23 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17520083
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