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Сегодня, 08:43

Друг Садулаева не дал ему ответить на вопрос про Тедеева

Друг и спарринг-партнер двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева — Ахмед Гаджимагомедов — отвел его от журналистов, когда прозвучал вопрос про будущее в сборной России ее главного тренера Дзамболата Тедеева.

Вопрос журналиста Вадима Тихомирова прозвучал так: «Если сейчас обычный человек посмотрит новости вольной борьбы, он увидит, что есть неопределенность с главным тренером сборной России, — будто с ним не хотят продлевать контракт. Можете, как капитан сборной, объяснить людям, что происходит с Дзамболатом Тедеевым? Останется ли он в сборной?» Сразу после него к Садулаеву подошел Гаджимагомедов и увел от журналистов.

Абдулрашид Садулаев
Дзамболат Тедеев
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