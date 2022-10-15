Друг Садулаева не дал ему ответить на вопрос про Тедеева

Друг и спарринг-партнер двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева — Ахмед Гаджимагомедов — отвел его от журналистов, когда прозвучал вопрос про будущее в сборной России ее главного тренера Дзамболата Тедеева.

Вопрос журналиста Вадима Тихомирова прозвучал так: «Если сейчас обычный человек посмотрит новости вольной борьбы, он увидит, что есть неопределенность с главным тренером сборной России, — будто с ним не хотят продлевать контракт. Можете, как капитан сборной, объяснить людям, что происходит с Дзамболатом Тедеевым? Останется ли он в сборной?» Сразу после него к Садулаеву подошел Гаджимагомедов и увел от журналистов.