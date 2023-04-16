Мамиашвили объяснил решение борца Куруглиева выступать за сборную Греции

Сегодня, 22:00
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение российского борца Даурена Куруглиева представлять Грецию на предстоящем чемпионате Европы.
«Это обычный процесс, который никак не относится к нынешней политической ситуации. Это решение было принято давно. У Куруглиева было мало шансов закрепиться в основном составе сборной России, поэтому он будет выступать за Грецию. Дай бог ему здоровья! Ребята из основного состава готовятся и надеются на положительный исход в ситуации с нашим допуском», — приводит слова Мамиашвили Sport24.
30-летний Куруглиев является чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019), двукратным обладателем Кубка мира (2019, 2020) и двукратным чемпионом России (2018, 2020).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Загребе с 17 по 23 апреля.