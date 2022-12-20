Олимпийский чемпион борец Сидаков намерен продлить победную серию в Лиге Поддубного

Чемпион Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков намерен продлить победную серию на третьем турнире Лиги Поддубного, который состоится сегодня, 20 декабря в Бишкеке.

«Я уже два раза выступал в борцовской Лиге Поддубного в Москве и дважды выигрывал. И сегодня в Бишкеке я, конечно, хочу продолжить свою победную серию в таком престижном соревновании. У меня будет серьезный соперник из Ирана Йоне Эмами, знаю, что он чемпион Азии и призер чемпионата мира. Но с ним я раньше не боролся, не часто на ковре встречался с борцами из этой страны. В этом году боролся в Иране, но там я выступал не в своей привычной весовой категории», — цитирует Поддубного ТАСС.

Финальные схватки стартуют в 17.00 мск.