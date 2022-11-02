Олимпийский чемпион по вольной борьбе Таймазов решил участвовать в СВО

Олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе и депутат Госдумы РФ Артур Таймазов принял решение участвовать в специальной военной операции, сообщает военный корреспондент Семен Пегов.

«Источники из окружения легенды сообщили, что Артур присматривался к местным донецким подразделениям с целью определиться, за какое из них он отправится воевать. К слову, наши инсайды говорят, что выбор Таймазова может шокировать многих. Есть данные, что его готовы принять в одно из самых отмороженных подразделений», — написал Пегов.

С 2000 года Таймазов на соревнованиях представлял Узбекистан. Он завоевал золотые медали на Олимпиаде 2008 и 2012 годов, однако был лишен наград из-за обнаружения запрещенных веществ в допинг-пробах. С 2016 года является депутатом Госдумы РФ.