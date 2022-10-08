Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Борьба
Новости
Олимпиада
Главная
Борьба
Вольная борьба

Сегодня, 17:28

Президент Федерации спортивной борьбы России подтвердил, что организация может не продлить контракт с главным тренером сборной по вольной борьбе

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подтвердил информацию о том, что организация может не продлить контракт с действующим главным тренером сборной по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.

«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Есть определенные вопросы на этот счет», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Тедеев возглавил сборную в 2001 году, он уходил со своего поста в 2012 году, когда на Олимпиаде в Лондоне сборная России по вольной борьбе завоевала одну медаль, но затем вернулся в 2016 году.

На последних Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали из шести возможных, заняв неофициальное первое место.

Источник: https://tass.ru/sport/15996449
Михаил Мамиашвили
0
Читайте также
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
За что Холанна хотят отстранить от матчей АПЛ. Петицию подписали уже 2 миллиона человек
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джордан Барроуз стал шестикратным чемпионом мира по борьбе