Садулаев сообщил, что восстановление после операции проходит без осложнений

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал, что восстановление после операции на ноге проходит без осложнений.

«Операцию сделали в апреле. Сейчас я продолжаю восстановительный курс, все проходит хорошо, без осложнений, но оптимальной формы к чемпионату России не набрал. Но я уже тренируюсь, готовлюсь к предстоящим стартам. Надеюсь выступить на чемпионате мира, а также в Лиге Поддубного, если для меня найдется подходящий соперник», — приводит ТАСС слова Садулаева.

Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что спортсмен не выступит на чемпионате России в Каспийске. Турнир пройдет с 20 по 24 июня.