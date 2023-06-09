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Сегодня, 17:51

Садулаев сообщил, что восстановление после операции проходит без осложнений

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал, что восстановление после операции на ноге проходит без осложнений.

«Операцию сделали в апреле. Сейчас я продолжаю восстановительный курс, все проходит хорошо, без осложнений, но оптимальной формы к чемпионату России не набрал. Но я уже тренируюсь, готовлюсь к предстоящим стартам. Надеюсь выступить на чемпионате мира, а также в Лиге Поддубного, если для меня найдется подходящий соперник», — приводит ТАСС слова Садулаева.

Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что спортсмен не выступит на чемпионате России в Каспийске. Турнир пройдет с 20 по 24 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17974837
Абдулрашид Садулаев
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Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за восстановления после операции