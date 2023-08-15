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Сегодня, 20:30

Украинцы не стали пожимать руку россиянам и белорусам на юниорском ЧМ по борьбе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортсмены из Украины не стали пожимать руки россиянам и белорусам на юниорском чемпионате мира по борьбе, сообщает RT со ссылкой на «Суспiльне Спорт».

В течение двух соревновательных дней на турнире по вольной борьбе украинцы трижды встречались с представителями России и Белоруссии — в категориях до 79, 97 и 125 кг. Украинец Алим Месуветов проиграл россиянину Ибрагиму Кадиеву, Владимир Кочанов оказался сильнее представителя Белоруссии Александра Градовкина, а Иван Примарченко победил белоруса Владислава Козлова.

Юниорский чемпионат мира по борьбе проходит в столице Иордании Аммане и завершится 20 августа.

В апреле 2023 года бюро Объединенного мира борьбы (UWW) допустило спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

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Источник: RT
Сборная России по борьбе
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