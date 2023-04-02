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Сегодня, 12:00

Как Абдулрашид Садулаев зарезал 6 баранов по совету знахаря, чтобы вылечить колено повязкой из мяса

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Абдулрашид Садулаев.
Фото Соцсети
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Стало только хуже.

Лучший вольник мира Абдулрашид Садулаев, оказывается, вполне мог пропустить победную Олимпиаду в Токио из-за травмы колена.

В свежем интервью Никите Нагорному дагестанский борец рассказал ранее неизвестную и абсолютно удивительную историю, как он повредил связки колена перед Играми и в отчаянии перепробовал все возможные способы лечения. Дошло до настолько не традиционного метода, что в рамках его реализации Садулаеву пришлось зарезать аж шесть баранов.

Абдулрашид Садулаев.
Фото Соцсети

«За полгода до Олимпиады я на сборах травмировал колено. Ногу уже сгибать не мог. Я что только ни делал — магнит, ударно-волновая, электрофорез и так далее. Что мне советовали — то и делал, лишь бы колено прошло. Потом... у нас есть тут один народный лекарь, мне сказали, что его метод мне подходит.

И он мне говорит, что есть такая народная медицина — режешь одного барашка свежего, и красное мясо только что зарезанного барашка, четыре куска мяса его, ставишь вот сюда, на колено, вокруг [со всех сторон колена]. Заматываешь пленкой, оставляешь на сутки, и вот так 10 дней подряд. И я каждый день по одному барашку резал, это мясо сюда ставил. На 6-й день здесь вот такое раздражение дало, на все колено. Я чуть без Олимпиады не остался (смеется). Его метод мне не подошел.

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Я сам потихоньку убрал все это [боль], насильно потихоньку давил-давил и разрабатывал колено. На Олимпиаде я боролся, можно сказать, на одной ноге. Стойка у меня такая была, что не давал соперникам эту ногу трогать".

Как помните, Игры в итоге для Рашида сложились крайне удачно. За четыре схватки он отдал только три балла — своему принципиальному сопернику Кайлу Снайдеру в поединке за золото.

За 11 лет на взрослых официальных соревнованиях начиная с августа 2012 года Садулаев проиграл всего два раза и при этом одержал 144 победы.

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