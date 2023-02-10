Выяснились подробности нападения на чемпиона по греко-римской борьбе

Стали известны подробности расстрела 24-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Азамата Каирова возле ресторана быстрого питания на Волгоградском проспекте в Москве.

По информации «MK.RU», в ночь с 9 на 10 февраля борцы вернулись из Уфы, где проходил чемпионат России. Четверо спортсменов, среди которых был Азамат, взяли такси в аэропорту и поехали в спортивную школу. Проезжая по Волгоградскому проспекту спортсмены решили перекусить, для чего попросили водителя остановиться возле ресторана быстрого питания. Азамат и его 23-летний коллега вышли из авто и направились внутрь, чтобы сделать заказ. Возле входа находилось человек 15. Один из них попросил у борцов закурить, но ему спокойно ответили, что спортсмены не курят. Тогда один из компании начал оскорблять Азамата, намекая на то, что они плохие спортсмены, раз не курят и не пьют. Каиров немного понимал по-чеченски, поэтому попросил обойтись без оскорблений. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Азамата сшибли с ног и стали избивать — противостоять большой компании было трудно. В это же время друзья Азамата, ожидавшие в машине, прибежали на помощь и попытались всех успокоить. Драка почти закончилось когда один из ее зачинщиков неожиданно достал пистолет и направил в сторону спортсменов. Спортсмены решили, что лучше убежать, но преступник начал стрелять и дважды попал в Каирова. Атлет упал, после чего его вновь стали избивать 5-6 человек. Нанеся еще несколько ударов по лежачему, компания ретировалась. Каиров сумел сам вызвать «скорую» и полицейских, после чего спортсмена срочно госпитализировали. Борцу диагностировали два огнестрельных ранения в спину и провели операцию по извлечению резиновых пуль — сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Полицейские начали проверку по факту драки и причинению огнестрельных ранений спортсмену.