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Сегодня, 12:26

Барроуз и Кадимагомедов могут провести схватку на турнире PWL

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Джордан Барроуз и серебряный призер Игр Магомедхабиб Кадимагомедов могут провести схватку на турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL).

«Мы готовы организовать эту схватку. С удовольствием. Такая схватка тянет как минимум на со-главное событие», — приводит пресс-служба PWL слова исполнительного директора организации Юрия Федорова.

Кадимагомедов заявил, что готов принять вызов Барроуза.

«Эта схватка может быть в июне или июле. Барроуз еще во времена второго турнира PWL назвал мое имя в качестве потенциального соперника. Это принципиальная схватка для меня, он считается лидером. Но обычно Барроуз хочет, чтобы все приезжали к нему — это может стать проблемой», — цитирует пресс-служба PWL Кадимагомедова.

34-летний Барроуз — победитель Олимпиады-2012 в Лондоне и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. 28-летний Кадимагомедов — серебряный призер Игр-2021 в Токио. 23 марта борец подписал контракт с Bellator и планирует в ближайшее время дебютировать в ММА.

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