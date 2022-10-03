Сайтиев: «Россия и Белоруссия смогут участвовать на международных форумах по борьбе»

Сайтиев считает, что сборные России и Белоруссии по борьбе с 2023 года смогут участвовать на международных турнирах

Один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории Бувайсар Сайтиев сообщил, что сборные команды России и Белоруссии по борьбе, возможно, с 2023 года смогут участвовать в международных турнирах. Об этом Сайтиев сказал в интервью «СЭ».

— Наша и белорусская команды временно отстранены от участия на больших турнирах. Что теперь ждет нашу борьбу в ближайшие годы?

— Есть такая инсайдерская информация — я не могу утверждать, но знаю ситуацию изнутри на самом высоком уровне, — что проведена очень серьезная работа руководством Федерации спортивной борьбы России. Надеюсь, что со следующего года сборные команды России и Белоруссии смогут участвовать на международных форумах.

— Мир борьбы многое теряет [от отстранения сборных России и Белоруссии].

— Конечно. Кто больше теряет отсутствием одной из ведущих мировых держав в борьбе: мировая борьба или российская борьба? Естественно, наши ребята, которые не имеют возможности участвовать на чемпионатах Европы и мира, для них и для нас всех это очень большой удар, но, с другой стороны, мировая борьба теряет зрелищность, зрительский интерес. Это все понимают, поэтому это обоюдное желание и со стороны мирового борцовского сообщества, и со стороны представителей сборной России, чтобы наша команда как можно быстрее смогла участвовать на международных соревнованиях.

— Есть мнение, что нынешний чемпионат мира ненастоящий из-за отсутствия сборной России.

— Это настоящий чемпиона мира, кто выиграет его, будет настоящим чемпионом мира, но, естественно, в отсутствии сборных команд России и Белоруссии конкуренция не настолько высока, и для специалистов, настоящих любителей борьбы, эти медали чемпионата мира и Европы 2022-го немножко... неполноценные. Хотя фактически это настоящие чемпионаты мира и Европы. В некоторых весах явные лидеры наши команды, и участие сборной России серьезно повлияло бы на итоговый результат. Ну, так сложилось. Наша главная задача — проводить планомерную активную работу по возвращению на мировую арену.

В начале марта Объединенный мир борьбы (UWW), как и многие другие спортивные федерации, отстранил российских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях.