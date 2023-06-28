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Сегодня, 02:20

Бюро Объединенного мира борьбы обсудило допуск российских спортсменов к соревнованиям

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что бюро Объединенного мира борьбы (UWW) обсудило вопросы допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«Сегодня члены бюро UWW еще раз обсудили актуальные вопросы, в том числе допуск наших спортсменов к соревнованиям. Еще раз подтверждено, что страны, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить визовую поддержку, наши спортсмены допускаются к стартам в нейтральном статусе, как и борцы Белоруссии. Есть определенный протокол по каждому спортсмену и специалистам — списки должны подаваться за месяц.

Это касается и предстоящего чемпионата мира, так что готовимся. Есть рекомендация Международного олимпийского комитета, и она реализуется. Есть условия, которые озвучил UWW, и мы их выполняем. Надеюсь, будем выступать на лицензионном чемпионате мира в Сербии», — цитирует ТАСС Мамиашвили.

 
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Источник: https://tass.ru/sport/18132485
Михаил Мамиашвили
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