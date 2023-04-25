Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Власов проведет схватку в Алматы

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов проведет схватку с Акжолой Махмудовым на турнире PWL 4 в Алматы.

На взвешивании россиянин показал на весах 80 кг, его оппонент — 79,75 кг.

«Моя мама завтра будет на арене, моя семья, — сказал Власов. — Эта схватка очень много значит для меня. Мы дружим с Акжолом, но это не помешает показать нам поединок высочайшего уровня».

Схватка Власов — Махмудов возглавит турнир, который состоится 26 апреля. Гонорарный фонд составит более 20 миллионов рублей.