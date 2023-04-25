Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Борьба
Новости
Вольная
Греко-римская
Главная
Борьба

Сегодня, 22:51

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Власов проведет схватку в Алматы

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов проведет схватку с Акжолой Махмудовым на турнире PWL 4 в Алматы.

На взвешивании россиянин показал на весах 80 кг, его оппонент — 79,75 кг.

«Моя мама завтра будет на арене, моя семья, — сказал Власов. — Эта схватка очень много значит для меня. Мы дружим с Акжолом, но это не помешает показать нам поединок высочайшего уровня».

Схватка Власов — Махмудов возглавит турнир, который состоится 26 апреля. Гонорарный фонд составит более 20 миллионов рублей.

Роман Власов
0
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС
В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Популярное видео
Чемпионское интервью Натальи Воробьевой
Роман Власов - о победе на чемпионате Европы
Настоящий Орел. Крутой талисман
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили ожидает разъяснений по допуску к турнирам молодых борцов на следующей неделе