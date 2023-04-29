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Мамиашвили: «Мы занимаемся вопросом допуска наших борцов на международные соревнования без рекомендаций МОК»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» о том, что организация ведет переговоры с международной федерацией по вопросу допуска российских спортсменов до выступления на соревнованиях без рекомендаций МОК.

«Мы работаем, занимаемся вопросом допуска наших борцов на международные соревнования без рекомендаций МОК. Разговоры ведутся, но все понимают, что центр принятия решения будет не в международной федерации и не в МОК», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Во вторник, 4 апреля исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.

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