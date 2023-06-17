Фонд защиты прав спортсменов возмутился невыдачей Испанией виз российским борцам

Директор Фонда защиты прав спортсменов Иван Мельников обратился с открытым письмом к послу Испании в РФ Маркосу Гомесу Мартинезу в связи с тем, что испанские власти не выдали российским борцам визы для участия в молодежном чемпионате Европы по борьбе.

Соревнования пройдут с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.

Мельников в своем письме просит вернуть допуск российским борцам на соревнования. Он напомнил послу об основных принципах олимпийского движения и указал на то, что дискриминация спортсменов недопустима.

«Данное решение означает ни что иное, как лишение российских борцов возможности участвовать в международных соревнованиях, к которым они были допущены федерациями и организационным комитетом чемпионата», — указал Мельников в письме.

Также правозащитник подчеркнул, что отказ Испании в выдаче виз молодым спортсменам вызвал возмущение многих жителей России. Он отметил, что такое действие является нарушением основных принципов международного права и конвенции ООН, принятой генеральной ассамблеей 21 декабря 1965 года.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.