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Сегодня, 09:57

Глава Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

«Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей. Борьба, как вид спорта, обладает уникальной способностью объединять людей из разных культур и слоев общества. Она обладает огромным потенциалом, чтобы помочь в построении мира и терпимости между различными сообществами, странами и регионами», — цитирует Лаловича официальный сайт UWW.

Ранее директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов сообщил, что исполком UWW допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

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