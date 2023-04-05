Глава Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

«Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей. Борьба, как вид спорта, обладает уникальной способностью объединять людей из разных культур и слоев общества. Она обладает огромным потенциалом, чтобы помочь в построении мира и терпимости между различными сообществами, странами и регионами», — цитирует Лаловича официальный сайт UWW.

Ранее директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов сообщил, что исполком UWW допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.