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Сегодня, 11:06

Карелин о недопуске юниорской сборной по борьбе на ЧЕ: «Раньше закрывали человека шваброй в туалете. Сейчас в виде швабр визы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в комментарии «СЭ» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отреагировал на новость о том, что Испания не выдала визы юниорской сборной России по борьбе.

Из-за этого команда пропустит чемпионат Европы.

— Как относитесь к тому, что Испания не дала визу нашей юниорской сборной на Чемпионат Европы? Можно ли это считать провокацией?

— Это было всегда. Не драматизируете происходящее. До последнего всегда тянули, находили крючки. Мы же конкурентоспособные, если ситуацию можно расшатать, то они пытаются это сделать. Это только мы за честную конкуренцию.

 — То есть это способ устранить конкуренцию?

— Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент. Это пройдет, потому что честная конкуренция более привлекательна для публики.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе пройдет в Испании с 26 июня по 2 июля.

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